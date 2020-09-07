Иномарка протаранила дерево и улетела в водоем в Новокузнецке. ФОТО: пресс-служба УЗНТ города Новокузнецка.

Автомобиль - в водоеме, водитель - в больнице. Таков результат дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вечером 6 сентября.

Для того чтобы ликвидировать последствия ДТП, пришлось вызывать специалистов службы спасения. Только они смогли достать иномарку из водоема. Как оказалось, около 16.40 автомобиль Toyota Will VS двигался по Притомскому шоссе на большой скорости. В какой-то момент 30-летняя женщина, которая находилась за рулем, не справилась с управлением. Машину занесло, и иномарка сначала врезалась в дерево, а потом упала в водоем.

Пока врачи оказывали необходимую помощь водителю, специалисты поисково-спасательной службы города Новокузнецка достали искореженную машину из воды. ФОТО: пресс-служба УЗНТ города Новокузнецка.

- В ДТП водитель иномарки получила травмы, ей назначено стационарное лечение. По факту инцидента проводится проверка, полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Пока врачи оказывали необходимую помощь водителю, специалисты поисково-спасательной службы города Новокузнецка достали искореженную машину из воды.