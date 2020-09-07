Бородатый мужчина с ведром пропал в кузбасской тайге. ФОТ: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили сбор на поиск 54-летнего мужчины, который пропал в кузбасской тайге.

По данным волонтеров поисково-спасательного отряда, Павел Аникушин, житель села Мохово Беловского района, ушел из дома в лес 6 сентября. С тех пор его никто не видел, на связь мужчина не выходит.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет: коричневая майка, темно-синяя куртка, черные штаны, черные резиновые сапоги, черная шапка.

Особые приметы: носит бороду.

С собой: белое ведро.

Если вы видели пропавшего, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда. Кроме того, вы можете присоединиться к поискам ушедшего в лес мужчины. С собой нужно взять фонарь, скотч, дождевик, запас еды и воды. О намерении присоединиться к поискам, сообщайте инфоргу.

Также связаться с волонтерами «Лизы Алерт» можно по телефону 8-800-700-54-52