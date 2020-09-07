Подросток с красками стал фигурантом уголовного дела Фото: Екатерина РОМАНОВА

Подросток из Киселевска решил попробовать свои силы в бизнесе. Правда, выбрал для этого незаконные пути.

15-летний подросток из Киселевска был уверен, что придумал неплохую схему для обогащения. Он отправлялся в поселок Красная горка и воровал там велосипеды. Дважды ему удавалось увести велобайки из подъездов многоквартиных домов, еще один раз его добычей стал велосипед с парковки одного из магазинов. Все три владельца велосипедов заявили о кражах в отдел полиции, и стражи порядка тут же приступили к розыску двухколесного транспорта.

Вскоре им удалось выйти на след и задержать похитителя велосипедов. Как оказалось, после кражи он снимал с велосипедов наклейки и другие опознавательные знаки, а потом перекрашивал их в разные цвета. Похищенные двухколесные транспортные средства он планировал модернизировать и оставить себе.

- В результате следственных действий все имущество было изъято и возвращено законным владельцам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы.