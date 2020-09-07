Кемеровостат назвал самые подорожавшие продукты в августе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты Кемеровостата подвели итоги августа и составили список самых подорожавших за месяц продуктов в Кузбассе. Наоборот, есть и те, которые к осени существенно потеряли в цене.

По сравнению с июлем 2020 года больше всего выросли цены на апельсины (+13,78 процента), пищевая поваренная соль (+3,95), водка (+3,13), мороженые кальмары (+2,94), сухие молочные смеси для детского питания (+2,8), орехи (+2,67), пельмени, манты и равиоли (+2,36).

Напротив, ощутимо подешевели картофель (-33,88 процента), огурцы (-23,39) и помидоры (-21,6), капуста (-19,88), виноград (-16,37), яблоки (-11,56), морковь (-7,86), свекла (-7,16), груши (-5,81), зеленый чай (-5,66). Гречка, кстати, за прошлый месяц подешевела на 2,26 процента.

В целом же за месяц цены на продовольственные товары снизились на 1,33 процента, а вот по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 2,76 процента, по сравнению с августом прошлого года – на 3,49 процента.