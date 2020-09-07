Следком: поиски двух пропавших подростков из Ленинска-Кузнецкого завершены

Следком: Поиски двух пропавших подростов из Ленинска-Кузнецкого завершены Фото: Алексей ФОКИН

Следственный комитет Кузбасса сообщил о том, что прекратились поиски двух подростков из Ленинска-Кузнецкого. 16-летняя девочка и ее 17-летний друг пропали еще 24 августа.

Напомним, что в тот день подростки отправились на городской автовокзал, чтобы проводить знакомого, а после перестали выходить на связь. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело.

Для поиска пропавших в регионе была создана следственно-оперативная группа, отрабатывались все возможные пути передвижения мальчика и девочки. За время поисков установлено 750 водителей, которые в нужный следователям отрезок времени проезжали мимо ленинск-кузнецкого автовокзала. Также в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что подростки отключили имеющиеся у них мобильные телефоны.

- 6 сентября они вышли на связь с родителями и самостоятельно вернулись домой. Следователю подростки пояснили, что за время их отсутствия противоправных действий в их отношении не совершалось, - сообщили в ведомстве окончание истории, за которой следила вся область.

Сейчас эксперты устанавливают причины побега несовершеннолетних, расследование уголовного дела продолжается.