В Кемерове мать-велосипедистка рисковала жизнью ребенка. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кемерове мать-велосипедистка перевозила малолетнюю дочь с риском для ее жизни. За это женщину наказали.

Сотрудники ГИБДД в ходе мониторинга интернета увидели в социальных сетях ролик, героиней которого стала женщина на велосипеде. На кадрах видно, как она вместе с дочерью двигалась по оживленному Логовому шоссе, где обычно ездят в том числе фуры. При этом девочка сидела позади матери, уцепившись за ее шею руками. В любой момент руки девочки могли разомкнуться, что привело бы к трагедии.

Личность нарушительницы установили и составили на нее протокол. Кемеровчанке теперь придется заплатить штраф в размере 800 рублей.

- ГИБДД Кузбасса напоминает, что велосипедистам запрещено перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией велосипеда, а также перевозить детей до семи лет при отсутствии специально оборудованных для них мест, - сообщили в ведомстве.