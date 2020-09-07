В Новокузнецке будут судить водителя грузовика, задавившего 71-летнюю пенсионерку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела, возбужденного против 35-летнего водителя. Мужчина на грузовике насмерть сбил 71-ленюю пенсионерку и при этом отрицал свою причастность к произошедшему.

Инцидент произошел в середине ноября прошлого года во дворе дома по улице Глинки. По версии следствия, водитель «Газели», двигаясь задним ходом, наехал на 71-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась в больнице от полученных травм.

-При этом сам водитель отрицал свою причастность к совершению ДТП. О травмированной женщине он сообщил сотрудником близлежащей организации, которые вызвали скорую помощь и полицию, а автомобилист покинул место происшествия, - рассказали подробности у ГУ МВД России по Кемеровской области.

Новокузнечанина вскоре задержали. При осмотре автомобиля обнаружились характерные повреждения на нижней части кузова, а на днище - обнаружены волокна куртки погибшей.

Следствием собрано достаточно доказательств для того, чтобы передать дело в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.