Мужчину в желтых мокасинах разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Вот уже неделю разыскивают пропавшего 31-летнего кемеровчанина Антона Паршутина. Мужчина пропал 2 сентября.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции, родные и близкие с 2 сентября разыскивают 31-летнего жителя города Кемерово Антона Паршутина. В тот день мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

Приметы: рост 162 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет: синяя ветровка, белая футболка, темно-синие джинсы, желтые мокасины.

С собой: коричневая мужская сумка через плечо, синий рюкзак.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтера поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.