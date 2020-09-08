В Кемерове погас Вечный огонь. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.

Рано утром в Кемерове погас Вечный огонь мемориала «Огонь Славы». Вновь он заработает лишь через несколько дней.

В течение нескольких дней не будет огня на мемориале «Огонь Славы» в городе Кемерово. В пресс-службе администрации города Кемерова сообщили о том, что газоснабжение мемориала «Огонь Славы» временно прекращено из-за необходимости провести ремонтные работы.

- В связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Томск» плановых ремонтных работ на ГРС-1 г. Кемерово в период с 06:00 08.09.2020 до 06:00 12.09.2020 будет прекращено газоснабжение Мемориала «Огонь Славы», - отметили в пресс-службе.