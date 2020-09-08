Бегавшего по территории шахты медведя заметили в Кузбассе. ФОТО: кадр видео Инстаграм "ЧП ДТП Новокузнецка"

Медвежонка, бегущего по дороге прямо перед автомобилем, снял на видео кузбассовец. По словам автора видео дело было на шахте «Увальная».

«Мишка! Мишка-мишка…» - восторженно приговаривает автор видео, снявший пробежку медвежонка. Его камера зафиксировала, как в нескольких метрах от автомобиля бежит медвежонок. Сначала косолапый бежит перед машиной и лишь изредка оборачивается. Потом же он сворачивает с дороги и уходит в сторону лесополосы. Автор видео отметил, что дело было на шахте «Увальная».

Многочисленные комментаторы отметили, что медвежонка уже замечали неподалеку от шахты. У некоторых выход дикого зверя вызвал сочувствие: значит, в тайге остается все меньше места, где медведи могли бы свободно сосуществовать друг с другом.

Отметим также, что это не первый случай, когда кузбассовцы видят медведей неподалеку от жилых домов или предприятий. Так, совсем недавно возле жилых домов Междуреченска разгуливал такой же молодой медвежонок.