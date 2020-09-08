Предприятие заплатило кузбассовцу 155 тысяч рублей за боль и стресс Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Житель Киселевска сумел отсудить у предприятия, на котором он ранее работал, компенсацию морального вреда. В течение долгого времени он испытывал сильные боли из-за полученного профессионального заболевания.

В течение 35 лет житель Киселевска работал во вредных условиях. Он занимался транспортировкой горной массы, и за годы работы у него возникло профессиональное заболевание. После обследований стало ясно, что причиной болезни послужило длительное воздействие на организм вредных производственных факторов. Со временем мужчину стали мучить постоянные острые и ноющие боли, онемение и скованность в движениях. Из-за этого горожанин постоянно испытывал стресс, не мог полноценно жить.

- Гражданин обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с предприятия, его требования были удовлетворены, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

155 тысяч рублей, которые были назначены как компенсация морального вреда, взыскали судебные приставы.