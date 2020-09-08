Еще два пациента скончались от коронавируса в Кузбассе за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще два пациента. Общее число умерших с начала пандемии составило 55 человек.

Как сообщили в оперативном штабе утром 8 сентября, у мужчины 1934 года рождения из Кемерова на фоне патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1965 года рождения из Прокопьевска двусторонняя полисегментарная пневмония развилась на фоне неврологической патологии.

За минувшие сутки заболевание впервые выявлено еще у 84 человек. Общее число заболевших достигло 7217. Выздоровели 112 пациентов, общее число выписанных составило 5213.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 1949 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в оперштабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1618 человек.