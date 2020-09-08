84 случая коронавируса выявили за сутки в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки выявили 84 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших достигло 7217.

Как сообщает оперативный межведомственный штаб области, на утро 8 сентября также зафиксированы 112 случаев выздоровления. Всего с весны вылечились и выписаны из больниц 5213 человек. Число скончавшихся от инфекции увеличилось - до 55.

Как сообщили в оперативном штабе, у мужчины 1934 года рождения из Кемерова на фоне патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, у мужчины 1965 года рождения из Прокопьевска двусторонняя полисегментарная пневмония развилась на фоне неврологической патологии.

На данный момент в медицинских учреждениях на лечении находятся 1949 пациентов. Они изолированы и получают всю необходимую помощь. Также 1618 человек остаются в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.