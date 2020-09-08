В каких городах Кузбасса больше всего заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 8 сентября. Эксперты рассказали, в каких городах выявлено больше всего заболевших.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 84 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 18, Кемерово - 14, Белово - 10, Киселевск, Междуреченск, Прокопьевск - пять, Березовский, Мыски и Осинники - по четыре, по двое - в Юрге и Кемеровском муниципальном округе. Еще по одному заболевшему - в Анжеро-Судженске, Калтане, Тайге, Беловском и Новокузнецком районах, Гурьевском, Промышленновском, Топкинском и Чебулинском муниципальных округах.

Также стало известно о том, что 112 человек выписаны из больниц. Число умерших увеличилось, теперь их 55. Как уточнили в оперативном штабе, у мужчины 1934 года рождения из Кемерова на фоне патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, у мужчины 1965 года рождения из Прокопьевска двусторонняя полисегментарная пневмония развилась на фоне неврологической патологии.

Всего в регионе заболели 7217 человек, выздоровели 5213, медицинскую помощь получают 1949 пациентов, 1618 человек находятся на обязательной 14-дневной изоляции.