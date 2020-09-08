В День трезвости в Кузбассе нельзя будет купить алкоголь Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе на сутки запретят продажу алкогольных напитков. В течение всего дня 11 сентября крепкие напитки под запретом.

11 сентября в стране отмечают Всероссийский день трезвости. В этот день, также как и в некоторые другие праздничные дни, под запрет попадает продажа алкогольных напитков. Так что все отделы со спиртным 11 сентября будут закрыты.

Напомним, с 30 ноября 2018 года в Кузбассе действует закон, согласно которому в ряд праздничных дней запрещена продажа алкогольной продукции. В число таких дней входят День Победы, День защиты детей, День России, День молодежи, День знаний и Всероссийский день трезвости. Также под запретом алкоголь в те дни, когда проходят выпускные вечера и последние звонки в кузбасских образовательных учреждениях.