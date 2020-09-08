Автомобилист насмерть сбил кузбассовца и скрылся с места ДТП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Водителя, совершившего смертельное ДТП с участием пешехода, разыскивают сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса.

На данный момент картина того, что же случилось вечером 7 сентября, восстановлена лишь частично. Известно, что ДТП произошло на втором километре автодороги Белово - Инской около 22.30. Было темно, пешеход двигался по проезжей части, при этом на его одежде не было совсем никаких светоотражающих элементов. Водитель автомобиля - предположительно, ВАЗа 13, 14 или 15-й модели - сбил пешехода, а потом скрылся с места аварии.

- В результате ДТП пешеход, мужчина, личность которого устанавливается, получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск транспортного средства и водителя, причастного к автоаварии.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан, имеющих информацию по данному происшествию, сообщить об этом в дежурную часть управления ГИБДД по телефонам: 8 (384-2) 718-518, 718-519 либо в дежурную часть полиции по телефону 102.