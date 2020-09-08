В Кузбассе число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших. Оперативный штаб области опубликовал сводку на 8 сентября.

Согласно статистике, в регионе выявлены 84 новых случая заболевания, больше всего в Новокузнецке - 18, Кемерове - 14 и Белове - 10. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 7217 человек.

Выздоровели 112 пациентов, общее число вылечившихся от коронавируса составило 5213 с весны.

К сожалению, до 55 человек возросло количество умерших. В Кемерове скончался мужчина 1934 года рождения, у которого на фоне патологии сердечно-сосудистой системы развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Еще один мужчина, 1965 года рождения, проживал в Прокопьевске, на фоне неврологической патологии развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 1949 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1618 человек.