Где в Кемерове установили камеры фиксации нарушений ПДД

Где в Кемерове установили камеры фиксации нарушения ПДД Фото: Иван МАКЕЕВ

Через несколько дней в Кемерове заработают новые комплексы автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Сразу шесть комплексов автофиксации нарушений ПДД вводятся в эксплуатацию уже с 10 сентября. Установка новых камер должна стимулировать автомобилистов соблюдать скоростной режим и прочие правила. Один из таких комплексов фиксации нарушений скоростного режима установлен на проспекте Химиков, в районе дома 2а, а также на перекрестке улица Сибиряков-Гвардейцев - улица Краснофлотская.

На перекрестках: улица Терешковой - проспект Химиков, проспект Химиков - проспект Ленинградский, Пионерский бульвар - улица Сибиряков-Гвардейцев, Кузнецкий проспект - улица Красноармейская - будут работать комплексы, которые фиксируют пересечение стоп-линии и выезд на перекресток на запрещающий сигнал.

В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции отметили, что до конца года в областном центре появятся еще 13 таких комплексов. Один из них будет фиксировать нарушения скоростного режима на улице Пригородной, в районе дома № 12. Еще 12 комплексов разместят на перекрестках: улица Кирова - проспект Советский, проспект Шахтеров - улица Терешковой, проспект Советский - улица Мичурина, на пересечении Октябрьского проспекта с Центральным проездом и проспектом Ленинградским, на пересечении проспекта Ленина с улицей Тухачевского и Ленинградским проспектом, на перекрестке проспект Химиков - улица Ворошилова, на пересечении Кузнецкого проспекта с улицами Коммунистической и Сибиряков-Гвардейцев, на перекрестках проспект Шахтеров и 2-й переулок Авроры, а также улица Терешковой - Сосновый бульвар. Эти приборы будут фиксировать пересечение стоп-линии и проезд на запрещающий сигнал светофора.