Новокузнецк стал лидером по числу заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в регионе. За минувшие сутки лидером стал Новокузнецк.

Согласно сводке, в Новокузнецке выявлены 18 случаев. На втором месте с 14 случаями оказался Кемерово, замыкает тройку лидеров Белово, где обнаружилось 10 заболевших. Есть новые пациенты еще в 16 территориях: Киселевск, Междуреченск, Прокопьевск - пять, Березовский, Мыски и Осинники - по четыре, по двое - в Юрге и Кемеровском муниципальном округе. Еще по одному заболевшему - в Анжеро-Судженске, Калтане, Тайге, Беловском и Новокузнецком районах, Гурьевском, Промышленновском, Топкинском и Чебулинском муниципальных округах.

Также оперштаб сообщил, что за сутки еще 112 пациентов выписаны, двое скончались - мужчины, проживавшие в Кемерове и Прокопьевске.

Всего в регионе заболели 7217 человек, выздоровели 5213, медицинскую помощь получают 1949 пациентов, 1618 человек находятся на обязательной 14-дневной изоляции.