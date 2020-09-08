Пропавшего кузбассовца с бородой больше никто не ищет

Завершены поиски 54-летнего кузбассовца, ушедшего в лес. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 54-летний житель села Мохово Беловского района 6 сентября с ведром в руках ушел в лес, а потом перестал выходить на связь. В назначенное время домой он не вернулся. Утром 8 сентября поиски пропавшего были завершены. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

- Найден, жив. Спасибо всем откликнувшимся на поиск! - так сообщили волонтеры о завершении поисково-спасательной работы на своей странице в соцсетях и поблагодарили всех за оказанную в этом помощь.

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