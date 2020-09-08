В Кузбассе ликвидируют половину всех муниципальных предприятий

В Кузбассе половину всех муниципальных предприятий ликвидируют Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе будет ликвидирована половина муниципальных предприятий. Об этом сообщили в Кемеровском управлении Федеральной антимонопольной службы.

Как рассказали в ведомстве, согласно закону, до 1 января 2025 года созданные муниципальные и государственные унитарные предприятия должны быть ликвидированы или реорганизованы. Планы по этой работе должны были быть разработаны, и вот УФАС утвердило правительству Кузбасса данный график.

- Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрированы 20 государственных и 152 муниципальных предприятия. Половина из них к 2025 году пройдет стадию ликвидации и банкротства, около 50 субъектов будут реорганизованы в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью. 14 предприятий останутся в той же организационно-правовой форме, поскольку подпадают под исключения, предусмотренные частью 1 статьи 35.1 Федерального закона «О защите конкуренции», - сообщили подробности в региональном УФАС.

При этом специалисты отмечают, что существует ряд исключений, которые позволяют МУП и ГУП работать. Например, в сфере естественных монополий; культуры, искусства и кинематографии; обращения с радиоактивными отходами; обеспечения жизнедеятельности населения в условиях Крайнего Севера; при деятельности за пределами страны. Кроме того, предприятия могут осуществлять деятельность, если это предусмотрено федеральными законами, актами президента или Правительства РФ, а также в случае обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обороны, разведывательной деятельности, мобилизационной подготовки, транспортной безопасности.