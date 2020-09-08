Россельхозбанк сообщает о завершении сбора заявок по облигациям Международного инвестиционного банка объемом 7 миллиардов рублей по рекордно низкой ставке 5,95 прцоента

3 сентября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций Международного инвестиционного банка серии БО-001P-05 объемом 7 миллиардов рублей со сроком обращения 2,5 года.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,00–6,10 процента годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 6,14–6,24 прцоента годовых. Первоначальный объем выпуска составлял 5 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов превысил первоначальный объем выпуска более, чем в 3 раза. Это позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 7 миллиардов рублей, а также установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона - на уровне 5,95 процента годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 6,08 прцоента годовых.

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