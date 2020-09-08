В Кемерове мужчина провалился в яму. Фото: Кемеровская служба спасения

В Кемерове мужчина провалился в яму. Очевидцы произошедшего обратились за помощью в городскую службу спасения.

Понедельник, 7 сентября, для одного из жителей областного центра выдался поистине неудачным - он угодил в яму. О ЧП, которое произошло в Ленинском районе, диспетчеру сообщили очевидцы. На место происшествия оперативно выехал экипаж спасателей.

- Специалисты, используя альпинистское снаряжение, спустились на глубину и при помощи жестких носилок подняли человека на поверхность. Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

Всего же за минувшие сутки спасатели выезжали по шести обращениям горожан.