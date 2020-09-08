В Кузбасс идут заморозки до -3 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбасс идут заморозки до -3 градусов. Дыхание зимы становится все ближе.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на завтра, 9 сентября.

Ночью по области прогнозируется +2… +7 градусов, при прояснении возможны заморозки до -2. Днем воздух прогреется до +10… +15. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы, ночью и утром туманы.

В Кемерове ночью 9 сентября столбики термометров покажут +5… +7 градусов, днем будет не более +11… +13. Будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.

Синоптики предупреждают, что 10-11 сентября 2020 года на территории Кемеровской области местами при прояснении ожидаются заморозки до 0… -3 градусов.

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