Кому в Новокузнецке включат батареи позже других Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новокузнецке в среду, 9 сентября, официально стартует отопительный сезон. Правда, не у всех сразу - часть жителей дождется горячих батарей позже других.

Заполнять трубы в городе начали уже сегодня, а завтра тепло получат социальные объекты Орджоникидзевского, Кузнецкого, части Центрального и Куйбышевского районов, запитанных от Кузнецкой ТЭЦ, а также Заводской и Новоильинский районы, получающие теплоноситель от Западно-Сибирской ТЭЦ.

В субботу, 12 сентября, начнут отапливаться объекты социального значения в Центральном и Куйбышевском районах, подключенные к Центральной ТЭЦ.

Остальные потребители, в том числе жители многоэтажек, получать тепло будут с 10 по 13 сентября, кроме потребителей Центральной ТЭЦ.

- Они начнут получать теплоснабжение с 14 по 17 сентября. Более позднее включение потребителей Центральной ТЭЦ связано с ремонтом теплотрассы на проспекте Металлургов, - сообщили в администрации города.

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