Еще один подросток пропал в Кузбассе. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе стало известно об исчезновении еще одного подростка. Полиция просит жителей помочь с поисками.

Сотрудники отдела МВД России по Мариинскому району разыскивают Максима Кашмирова 14.10.2003 года рождения. Подросток ушел из дома 5 сентября, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Был одет в штаны и олимпийку серого цвета, кроссовки.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 8 (384-43) 5-25-43, 5-06-29, 8-923-527-02880288 либо 02 (102 с мобильного). Анонимность гарантируется.