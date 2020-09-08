Кузбассовец завалил экзамены на права и решил купить их в Интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кузбасса несколько раз пытался сдать экзамены на права, но неудачно. Тогда он решил бросить бесплодные попытки и просто-напросто купил заветные корочки в интернете.

В Ленинске-Кузнецком будут судить 23-летнего жителя поселка Красногорского за подделку водительского удостоверения. Как было установлено, в мае молодой человек на автомобиле «Лада Калина» двигался по одной из городских улиц и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. При проверке документов выяснилось, что горе-водитель никогда не получал права, а бывшие у него при себе документы выданы на имя другого человека.

- В ходе дознания установлено, что фигурант в 2019 году обучался в одной из автошкол города, но после неудачных попыток сдать экзамены бросил учебу. Тогда он приобрел водительское удостоверение у незнакомца в интернете за 28 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до года лишения свободы.