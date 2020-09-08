Сбербанк создает операционную систему для автомобилей

Создание новой цифровой платформы, а также автомобильной операционной системы, которые в итоге позволят повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров – такие задачи стоят перед создаваемой дочерней компании ПАО Сбербанк Sber Automotive Technologies (SberAutoTech). В нее будет преобразован уже существующий департамент SberDigitalAuto, а его руководитель Андрей Василевский станет генеральным директором новой компании.

Целью организованного в апреле 2019 года департамента было построение технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка. Новая компания продолжит воплощать стратегию развития автомобильных цифровых платформ, которая была ранее принята Сбербанком.

- Сбер создает автомобильную платформу, позволяющую обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили, - отмечает руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский, - Это и умные помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с умной дорогой.

Тестовая эксплуатация решений на базе автомобильной операционной системы Сбера начнется в 2021 году.

Партнерский материал.Партнерский материал.

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