Женатый кузбассовец раскручивал малолетних школьниц на голое видео

Женатый кузбассовец раскручивал девочек-школьниц на голое видео Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Урале вынесен приговор жителю Кузбасса, который склонял девочек-школьниц присылать ему обнаженные фотографии и видео. Его даже не смущал тот факт, что жертвы были несовершеннолетними.

Как было установлено, в ноябре 2018 года кузбассовец 1993 года рождения зарегистрировался в одной из популярных социальных сетей под чужими данными и начал переписываться с малолетними девочками с Урала. Однако простого общения со школьницами ему показалось мало, поэтому он заставлял собеседниц фотографировать и снимать себя на видео в обнаженном виде, после чего отправлять ему указанные изображения и видео. При этом с виду мужчина казался довольно благообразным – был женат, трудоустроен, ранее не судим.

Во время заседания Усть-Катавского суда Челябинской области кузбассовец, обвиняемый в трех эпизодах совершения действия сексуального характера в отношении малолетних, признал свою вину, правда, частично. Его приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничением свободы на два года после освобождения.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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