В Новокузнецке началось озеленение проспекта Металлургов. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

В Новокузнецке приступили к ремонту проспекта Металлургов. Оно будет проходить в несколько этапов. Сейчас стартовал первый.

В рамках первого этапа озеленения во вторник, 8 сентября, вдоль отремонтированной городской магистрали, по четной стороне от вокзала до перекрестка с Пионерским - высадили первые 36 лип. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов.

-Прекрасная погода собрала сегодня всех желающих для такого хорошего дела, - написал глава города в своем Instagram. - У каждого жителя есть шанс принять участие в нашей акции, сделать город более красивым и зеленым.

А сегодня работы продолжатся. В сквере Воробьева, планируется высадить 200 деревьев и кустарников. Присоединиться зовут всех желающих.