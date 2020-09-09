В Кемерове и Новокузнецке официально стартовал отопительный сезон

В Кемерове и Новокузнецке стартовал отопительный сезон Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кемерове в среду, 9 сентября, официально стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получат школы, больницы, детские сады, учреждения с круглосуточным пребыванием людей.

После этого поэтапно начнется подача тепла в жителям многоквартирных домов и другим потребителям.

Как рассказали в администрации города, в период подачи тепла горожанам следует проверить инженерные коммуникации и приборы отопления в своих квартирах. При появлении повреждений необходимо сообщить в аварийную службу своей управляющей компании или Кемеровскую службу спасения по телефону: (384-2) 77-05-05.

Напомним, что сегодня же начинается отопительный сезон в Новокузнецке. Первыми тепло получат социальные объекты Орджоникидзевского, Кузнецкого, части Центрального и Куйбышевского районов, запитанных от Кузнецкой ТЭЦ, а также Заводской и Новоильинский районы, получающие теплоноситель от Западно-Сибирской ТЭЦ. В субботу, 12 сентября, начнут отапливаться объекты социального значения в Центральном и Куйбышевском районах, подключенные к Центральной ТЭЦ. Остальные потребители, в том числе жители многоэтажек, получать тепло будут с 10 по 13 сентября, кроме потребителей Центральной ТЭЦ, чьи батареи начнут прогреваться с 14 по 17 сентября.

Кстати, сегодня же тепло начнут подавать жителям Междуреченска и Мысков, а в Белове к этой работе приступили накануне.

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