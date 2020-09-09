Кузбассовец с ампутированным пальцем подал в суд на страховую компанию Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Мариинска подал в суд на страховую компанию. Ему не предоставляли страховые выплаты за ампутацию пальца стопы.

В 2017 году мужчину включили в число участников коллективного страхования. И спустя полгода у него обнаружили заболевание, в результате которого ему ампутировали палец. Оказалось, что такой случай является страховым, и житель Мариинска обратился за выплатой. Однако компания долгое время не принимала никакого решения по его заявлению.

Как сообщили в Маиинском городском суде Кемеровской области, примерно через год истец обратился в страховую компанию с досудебной претензией, в которой потребовал произвести ему выплату страхового возмещения в размере около 125 тысяч рублей, однако и претензия была оставлена без ответа. Тогда истец был вынужден обратиться в суд за защитой своих прав

«Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что событие, связанное с заболеванием …, является страховым случаем … в соответствии с заключенным договором и в период действия договора. Следовательно, истец с наступлением страхового случая, предусмотренного договором страхования, имеет право на получение страховой выплаты …, а ответчик обязан ее произвести», – говорится в решении суда.

Мариинский городской суд Кемеровской области, признав требования истца законными, взыскал в его пользу со страховой компании не только сумму страховой выплаты в размере около 125 тысяч рублей, но и неустойку – примерно 60 тысяч рублей, штраф – около 100 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда – пять тысяч рублей.