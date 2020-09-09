Неизвестные подожгли три грузовика и трактор в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сразу несколько единиц спецтехники сгорели минувшей ночью в Тайге. Как оказалось, загорелись они не сами по себе.

Сигнал о том, что на улице Новая Тайгинского городского округа начался пожар, поступил в 02.58. На место тут же выдвинулись шесть человек и две единицы техники. Когда они прибыли на место, оказалось, что горят сразу четыре машины. Полностью ликвидировать пожар удалось в 03.12. к тому времени огонь нанес серьезный ущерб машинам.

- У автомобиля КамАЗ, автокрана и лесовоза марки «Урал» и трактора частично обгорели моторные отсеки и кабины, - рассказали о характере повреждений в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, пожар стал следствием умышленных действий по уничтожению чужого имущества. Однако точную причину и обстоятельства, при которых это произошло, предстоит установить специалистам.