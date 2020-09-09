Кузбассовцу нужно заплатить четыре миллиона рублей за 10 дней Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебные приставы арестовали имущество индивидуального предпринимателя из Ленинска-Кузнецкого. Теперь ему необходимо за 10 дней заплатить четыре миллиона рублей.

Мужчина оказывает услуги по техническому обслуживанию автомобилей. Такую сумму он задолжал по налоговым платежам. Ему уже сообщали, какие будут предприняты меры в случае, если он не выплатит долг. Однако тот не стал погашать задолженность. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Кемеровской области - Кузбассу.

Тогда было принято решение наложить арест на производственное здание, хозяином которого является индивидуальный предприниматель. Стоимость недвижимости предварительно оценена в пять миллионов рублей. Если мужчина не оплатит налоги, погашение задолженности будет за счет здания.