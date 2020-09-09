Еще два кузбассовца с коронавирусом умерли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе скончались еще два пациента с выявленным ранее коронавирусом.

Печальный список статистики по коронавирусу вновь пополнился. На утро 9 сентября еще два пациента, у которых кузбасские врачи ранее выявили коронавирус, скончались. Теперь число умерших пациентов с коронавирусом составляет 57 человек.

- У мужчины 1957 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, - сообщает оперативный штаб. - У мужчины 1973 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего же за сутки выявлено еще 87 случаев заражения вирусом. В общей сложности число заболевших достигло 7304 человек. Из них 1875 пациентов получают необходмую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона, а 5372 человека уже прошли курс лечения и выписаны из больниц Кузбасса.