На 87 человек выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число кузбассовцев, заболевших коронавирусом, вновь увеличилось. Еще у 87 человек тесты на коронавирус показали положительные результаты.

По данным оперативного штаба, на утро 9 сентября в Кузбассе выявили еще 87 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь общее число заболевших составляет 7304 человека. Из них 1875 человек получают медицинскую помощь в инфекционных стационарах.

Также за сутки выросло и число тех, кто вылечился от недуга: 159 человек выздоровели и выписаны из больниц. Таким образом, число выздоровевших с начала пандемии достигло 5372.

Выросла и печальная статистика заболевания. На утро 9 сентября еще два пациента скончались. В общей сложности число скончавшихся достигло 57 человек.

- У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске, - сообщает оперативный штаб. - У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1616 человек.