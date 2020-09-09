В каком кузбасском городе больше всего новых заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще на 87 человек увеличилось число заболевших коронавирусом кузбассовцев. Они проживали в 19 городах и территориях региона.

Больше всего новых случаев заболевания приходится на областной центр. Здесь коронавирус выявили сразу у 17 кемеровчан. В общей сложности с начала пандемии в Кемерове тесты на COVID-19 оказались положительными у 1771 человека. Кроме того, в Кемеровском муниципальном округе заболели еще два человека.

На втором месте по числу новых заболевших находится Междуреченск. Здесь диагноз подтвердился у 10 горожан, а с середины марта тесты на ковид оказались положительными у 978 горожан.

Столько же - 10 человек - заболели коронавирусом в Анжеро-Судженске. Общее число заболевших с начала пандемии - 381 человек.

В Киселевске врачи выявили еще шесть заболевших. Их общее число с начала пандемии составляет 223 человека.

В Ленинске-Кузнецком заболели коронавирусом тоже шесть человек. Теперь общее число пациентов с выявленным COVID-19 достигло 175. В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе число заболевших увеличилось на два человека и теперь составляет 27.

В Осинниках диагноз подтвердился у пяти жителей города, а общее число заболевших достигло 169.

В Прокопьевске также пятеро новых заболевших, а общее число пациентов с коронавирусом с середины марта достигло 269 человек.

В Березовском на утро 9 сентября выявлены еще четыре новых заболевших коронавирусом, и теперь общее их число составляет 103 человека.

В Новокузнецке также число заболевших увеличилось на четыре человека и теперь составляет 1545. В Новокузнецком муниципальном районе - двое новых заболевших.

В Таштагольском муниципальном районе тесты на коронавирус оказались положительными у четырех человек, а общее число заболевших составляет 76.

В Полысаеве - двое новых заболевших. Общее же число выявленных случаев с начала пандемии достигло 46 человек.

В Топкинском муниципальном округе тесты на коронавирус оказались положительными еще у двух человек, а общее число заболевших достигло 30.

В Белове и Беловском городском округе - по одному новому заболевшему и 390 и 80 случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии соответственно.

В Тисульском муниципальном районе число заболевших с начала пандемии достигло 31 человека, при этом за сутки выявлен один пациент с коронавирусом.

В Яйском муниципальном округе также выявлен один новый заболевший, а общее число достигло 79 человек.