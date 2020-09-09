При поддержке Россельхозбанка производитель белевской пастилы запускает продажи в Китае

Благодаря объединенным усилиям Россельхозбанка, компании «Белёвские лакомства» и Российского экспортного центра белевская пастила будет поставляться в Китай. Экспортный контракт заключен между компанией «Белёвские лакомства», одним из ведущих производителей пастилы в России, и крупнейшим национальным маркетплейсом российских товаров в Китае «Технологии Эпиньдо» (Epinduo), при поддержке партнера РЭЦ по размещению и продвижению российской продукции на электронные торговые площадки КНР.

Первая партия пастилы «Белёвские лакомства» будет размещена на крупнейших китайских онлайн-площадках КНР, а также в Российском государственном магазине до конца сентября. В дальнейшем продукция кондитеркой компании будет выводиться в федеральные и региональные торговые сети КНР.

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