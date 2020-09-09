Полиция разыскала водителя, сбившего ночью пенсионера на трассе в Кузбассе

Сбивший 85-летнего пешехода кузбассовец предстанет перед судом. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции разыскали и задержали автолюбителя, который ночью сбил пожилого мужчину и скрылся с места происшествия. 85-летний пешеход от полученных травм скончался.

ДТП произошло 7 сентября, около 22.00, на автодороге Белово - Инской.

Сотрудники полиции тут же объявили розыск автолюбителя, и вскоре им удалось найти машину ВАЗ-21150 с характерными повреждениями, а потом задержали и ее владельца. 41-летний водитель признался, что ехал по темной дороге, когда перед ним на проезжей части неожиданно возник пешеход. Автолюбитель попытался объехать его по встречной полосе, но не смог этого сделать. Сбив человека, он скрылся с места ДТП.

- В отношении водителя сотрудники полиции составили административные материалы за оставление места происшествия, управление автомобилем, не прошедшим технический осмотр, а также невыполнение требований законодательства об обязательном страховании автогражданской ответственности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель может лишиться свободы на срок до 12 лет.

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