Синоптики предупредили о заморозках в Кузбассе

Синоптики предупредилили о заморозках в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на 10 сентября. Синоптики предупреждают о заморозках в Кемеровской области.

- 10 сентября в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, 10-11 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии, Тыве заморозки (температура ночью -2… -1 градус), - сообщили в Гидрометцентре России.

При этом днем будет стоять пасмурная погода, а местами пойдет дождь, поэтому не забудьте захватить с собой зонт, когда отправитесь по делам. По оценкам специалистов, в этом году сезон заморозков начался раньше. Обычно тепло сохранялось до середины сентября.

Однако к концу недели, по прогнозам синоптиков, будет потепление. В некоторых районах Кемеровской области днем столбики термометров поднимутся до +19 градусов.

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