Электричку без поручней и подножек запустили в Кузбассе. ФОТО: личная страница Сергея Кузнецова в соцсетях

Добраться из Новокузнецка в Междуреченск теперь можно будет с комфортом и удобством. 9 сентября в этом направлении начала курсировать новая современная электричка.

Как выглядят вагоны электропоезда, который с 9 сентября начал курсировать из Новокузнецка в Междуреченск, показал глава города Сергей Кузнецов. Эргономичные сиденья и широкие проходы между ними, возможность разместить велосипеды и туристическое снаряжение, места для маломобильных граждан и большие комфортные санитарные комнаты – все это отличает новую электричку.

- Состав рассчитан на 354 посадочных места, и два места в головных вагонах для инвалидов-колясочников. Существующие подъемные механизмы позволят таким пассажирам совершать поездки самостоятельно, - рассказал о новом электропоезде глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. - Данный состав будет курсировать на Новокузнецком участке преимущественно на направлении Новокузнецк – Междуреченск.

В вагоне. ФОТО: личная страница Сергея Кузнецова в соцсетях

К слову, еще одна особенность современного электропоезда - отсутствие поручней, подножек и других выступов на корпусе. А это, в свою очередь, не позволит злоумышленникам и безбилетникам попасть на крышу вагона.