Житель Ульяновской области поехал в Шерегеш и пропал

Фото: Поиск Пропавших Детей — 73 регион / vk.com

В Кузбассе разыскивают жителя Ульяновской области. О местонахождении Михаила Васильевича Симуллина ничего неизвестно с декабря прошлого года.

Информацию о пропавшем мужчине 1957 года рождения разместили волонтеры. Известно, что он мог отправиться в Шерегеш. Рост Михаила составляет 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы с залысиной и карие глаза. Еще у него на левой руке располагается татуировка в виде якоря.

Если вам что-либо известно о том, где сейчас Михаил Симуллин, или вы видели его после декабря прошлого года, обратитесь к волонтерам. Любая информация может помочь в поиске пропавшего.

Телефоны для связи: (842-2) 26-18-44, 8-927-820-96-46, 8-937-038-15-56 или 02, а также вы можете написать в волонтерскую группу.