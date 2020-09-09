Кемеровчанину грозит четыре года тюрьмы за хранение ружья деда Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемерове осудят 46-летнего мужчину. Его могут отправить в тюрьму на четыре года за хранение оружия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратилась кемеровчанка. Она сказала, что на улице Нахимова живет мужчина, который незаконно хранит оружие. Полицейские проверили эту информацию. В одной из комнат был металлический ящик. В нем кемеровчанин хранил двуствольное ружье, малокалиберную винтовку и 122 патрона.

Мужчина объяснил, что ружье ему досталось от покойного деда. После его смерти он оставил себе оружие, но документы оформлять не стал.

В отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.