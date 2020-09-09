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Жители кузбасского города сами выявляют нарушителей масочного режима

Это делается для предотвращения распространения коронавируса
Екатерина РОМАНОВА
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Жители кузбасского города сами выявляют нарушителей масочного режима

Жители кузбасского города сами выявляют нарушителей масочного режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для того чтобы бороться с нарушителями масочного режима, в Анжеро-Судженске открыли еще одну горячую линию. На нее горожане присылают фотографии нарушителей.

В Анжеро-Судженске только за минувшие сутки выявили десять новых случаев заболевания коронавирусом. В общей же сложности число заболевших достигло 381 человека.

- Столько заболевших - это очень много. Город по-прежнему входит в группу риска. В связи с создавшейся ситуацией руководством штаба было принято решение подключить к выявлению фактов безответственного поведения отдельных лиц неравнодушных горожан и общественность, - отметили в пресс-службе администрации города Анжеро-Судженска.

Одновременно с этим работают и контрольные группы, в которые входят представители Роспотребнадзора, полиции, городской администрации. Они проводят рейды как в магазинах, так и в городском транспорте. Нарушителям грозят штрафы: от 1 до 30 тысяч рублей для граждан и от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. К слову, глава города Александр Рыбалко отмечает, что подобные рейды проводятся не для того, чтобы наказать порицанием или рублем, а для того, чтобы остановить распространение инфекции, сберечь жизнь и здоровье горожан.

Отправить фотоснимок с фактом нарушения масочного режима можно в WhatsApp на номер: 8-952-169-20-57.

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