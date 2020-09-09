Церковь вместо кинотеатра: что будет на месте «Сибири» в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

В социальных сетях идет бурное обсуждение: что будет в кинотеатре «Сибирь»? По неофициальным данным, здесь будет церковь.

Новокузнечане возмущены: в здании некогда популярного кинотеатра может открыться протестантская церковь. Причем большинство не имеет ничего против церкви - но в другом месте. Ведь в течение почти двух десятков лет горожане ждали, когда же начнется реконструкция «Сибири» и сохранит ли она свой культурный профиль.

- Здание бывшего кинотеатра «Сибирь» не принадлежит муниципалитету, с момента его закрытия сменилось уже несколько собственников. В настоящее время мы не располагаем информацией, что именно будет находиться в этом здании, - так ответили на вопрос в пресс-службе администрации города Новокузнецка.

На сегодняшний день в здании ведутся ремонтные работы. Никаких аншлагов, указывающих на то, что именно здесь будет находиться после реконструкции, нет. Однако по данным осведомленного источника, здесь все-таки расположится протестантская церковь.

Справка «КП»:

Кинотеатр «Сибирь» в Новокузнецке на момент открытия в 60-х годах ХХ века был самым большим в городе и области, здесь показывали широкоформатное кино. К концу 90-х здание стало ветшать, постепенно здесь перестали идти фильмы. В конце концов здание превратилось в подобие торгового центра.