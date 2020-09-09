11-летний мальчик бесследно пропал в Мысках. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

11-летний мальчик пропал в Кузбассе. О нем нет никаких известий с 8 сентября.

Родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 11-летнего Даниила Горночакова. Мальчик пропал 8 сентября – он ушел из дома в Мысках около 17.00 и с тех пор не выходил на связь, а его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Приметы пропавшего: плотного телосложения, рост 150-152 сантиметра, глаза карие волос светло-русый.

В день исчезновения ребенок был одет в черные джинсы, черно-серую джинсовку, черные кроссовки с белой подошвой.

Если вам известно местонахождение ребенка, сообщите об этом в полицию. Сделать это можно на условиях анонимности.

Сообщить о том, где находится пропавший мальчик, можно по телефонам: 8-(384-74)-2-28-30 либо «02» («102» с мобильного).

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