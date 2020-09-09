Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил темпы строительства в Кузбассе

9 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин посетил Кемерово с рабочим визитом. Он побывал на главных стройках областного центра и высоко оценил их.

- Строительство - одна из ключевых отраслей, способных подтолкнуть вперед всю экономику. Важно, чтобы при застройке территорий соблюдался комплексный подход, - отметил Марат Хуснуллин, начиная работу в Кузбассе.

Вице-премьер побывал на строительной площадке Международного аэропорта имени Леонова. Здесь он осмотрел не только будущий темрминал, но и отметил, что для дальнейшей нормальной работы аэропорта необходимо отремонтировать взлетно-посадочную полосу.

Далее Марат Хуснуллин проверил ход работ на Комсомольском проспекте – от улицы Марковцева до проспекта Химиков, а также на участке проспекта Химиков от Комсомольскаолго проспекта до бульвара Строителей. Еще одной точкой стала стройплощадка жилого дома повышенной комфортности в микрорайоне №68, где сейчас завершаются отделочные работы.

Также вице-премьер оценил качество строительства Ледового дворца «Кузбасс», где в будущем планируют проводить самые престижные соревнования по хоккею с мячом. Ледовый дворец планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.

- Считаю, работы по созданию инфраструктуры и благоустройству в Кузбассе ведутся грамотно и эффективно. Даже несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии, стройки были не остановлены, темпы работ отличные, Кузбасс продолжает своё развитие, — отметил Марат Хуснуллин по итогам посещения строительных объектов.

В свою очередь, губернатор Сергей Цивилев отметил, что позитивные отзывы жителей Кузбасса о идущем строительстве являются лучшим свидетельством того, что все изменения действительно важные и нужные.