Строительство объездной дороги в Кемерове поддержали в Правительстве России Фото: Екатерина РОМАНОВА

Проект строительства новой дороги в обход областного центра поддержали на самом высоком уровне, в Правительстве России.

Строительство объездной дороги вокруг областного центра необходим городу: через Кемерово проходит федеральная трасса, и все автомобили – в том числе и грузовые – вынуждены проезжать по улицам города, чтобы пересечь реку Томь. А так как оба моста находятся в центре Кемерова, то транспорт идет по центральным улицам.

- Мы поддерживаем проект строительства дороги в обход Кемерова. Безусловно, это необходимый объект для всего Кузбасса. В настоящее время идет работа по проработке финансирования, маршрутов и оптимизации принимаемых технических решений, - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин после совещания по обходу города Кемерово.

Также вице-премьер отметил, что сейчас идет работа над технико-экономическим обоснованием проекта. И как только оно будет готово, проект может быть включен в программу строительства с изысканием дополнительных источников. Отмечает важность объездной дороги и губернатор Кузбасса.

- Обход должен снять высокую транспортную напряженность в городе, значительно сократить время в пути грузового и пассажирского транспорта, вывести транзитный поток за пределы областной столицы, - подчеркнул глава региона Сергей Цивилев.