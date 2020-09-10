Кузбассовец с шизофренией лишился водительских прав Фото: Екатерина РОМАНОВА

Один из жителей Таштагола лишился водительских прав. Причиной такой строгой меры стал психиатрический диагноз.

В июне 2020 года сотрудники прокуратуры города Таштагола проводили проверку и установили, что один из местных жителей не может управлять автомобилем, так как состоит на учете у врача-психиатра и диагнозом «шизофрения». Тем не менее мужчина умудрился ранее получить права, и теперь спокойно ездит по городу.

Так как шизофрения является диагнозом, при котором запрещено управлять транспортными средствами, прокурор обратился в суд. Он потребовал прекратить действие права на управление и признать выданное водительское удостоверение недействительным.

- Таштагольский городской суд полностью удовлетворил требования прокурора, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры..