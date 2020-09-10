Таких ставок еще не было: сибиряки могут рефинансировать кредиты по ставке от 4,9% годовых

Таких ставок ещё не было: сибиряки могут рефинансировать кредиты по ставке от 4,9% годовых

Воспользуйтесь акцией «Ваша ставка!» и получите кредит на рефинансирование по сниженной ставке от 4,9% годовых*.

Предложение актуально для всех, у кого есть потребительские кредиты в других банках. При необходимости их можно объединить и рефинансировать по выгодной ставке. Участие в акции позволит не только сократить ваши ежемесячные расходы, но и существенно сэкономить время, ведь вносить платежи в разные дни и в разные банки больше не придется. Более того, для удобства клиентов Банк «Левобережный» предоставляет услугу выбора даты платежа.

Объединить кредиты и уменьшить платеж может каждый!

Общий размер кредита можно увеличить до 3 млн рублей и направить дополнительные средства на покупку любых товаров и услуг. Максимальный срок кредитования – 5 лет.

Подать заявку на рефинансирование кредита можно прямо сейчас на сайте Банка. Подробную информацию уточняйте в офисах и единой справочной службе Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

Адреса офисов в Кемеровской области:

г. Кемерово, пр. Молодежный, 3а и ул.Ноградская,16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 103 и ул. Кирова, 57;

г. Калтан, ул. Комсомольская,55;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

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